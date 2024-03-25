Армия 25 марта 2024, 15:31 Работу российских саперов в Белгородской области показали на видео Минобороны показало на видео работу саперов в Белгородской области

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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Запад» устраняют последствия обстрелов населенных пунктов на территории Белгородской области со стороны ВСУ в круглосуточном режиме. Видео работы военных показала пресс-служба Минобороны.

Саперы метр за метром проверяют территорию, извлекают из воронок электронные части боеприпасов, блоки управления, разгонные блоки, поражающие неразорвавшиеся элементы и боевые части реактивных снарядов.

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После этого все взрывоопасные предметы увозят на специальный полигон для уничтожения накладным зарядом.

«Подготовили девять групп разминирования, одновременно работают пять. В приоритете — выезды в центр города и округа, а также прифронтовая зона. Идет работа „по заявкам“, по ним отрабатываем», — сказал командир инженерного подразделения с позывным «Аякс».

Вечером в воскресенье силы ПВО сбили над Белгородом 22 воздушные цели.