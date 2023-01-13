Армия 13 января 2023, 18:53 Работу расчетов минометов «Сани» в зоне спецоперации показали на видео Минобороны показало работу минометов «Сани» на Угледарском направлении

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Расчеты 120-миллиметровых минометов 2С12 «Сани» продолжают оказывать огневую поддержку на Угледарском направлении. Как рассказали в Минобороны, их работа помогает пехоте и штурмовым подразделениям занять оборонительную или наступательную позиции.

«Сани» ведут стрельбу на максимальную дальность по одиночным и групповым целям. Работая вместе с более мощными артиллерийскими комплексами — например, орудиями «Мста-С» и «Мста-Б», гаубицами «Акация» и РСЗО «Град» — военные наносят мощное огневое поражение противостоящим подразделениям ВСУ. Затем в бой идут штурмовые подразделения.

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«Быстро установить, быстро навестись, как можно быстрее произвести выстрел. Норма у нас 26 секунд для производства выстрела. Стараемся как можно быстрее перевыполнить этот норматив», — рассказал командир орудия.

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По его словам, удары наносятся по зданиям и укрепрайонам, чтобы пехоте было проще занять наступательную позицию. Во время обороны его расчет поддерживает пехотинцев.

Как рассказали в министерстве, в составе таких расчетов работают и недавно мобилизованные, прошедшие подготовку на полигонах.

Ранее ведомство опубликовало кадры работы «Градов» и рассказало в каких задачах используются эти установки.