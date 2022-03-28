Работу радиолокационной станции «Небо-СВ» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео с работой радиолокационной станции «Небо-СВ». Этот радиолокатор в ведомстве сравнили с глазами и ушами зенитчиков.

«Небо-СВ» может определять азимут, дальность, высоту полета и принадлежность летательных аппаратов во всех диапазонах высот в радиусе нескольких сотен километров.

Подразделения ВС РФ сейчас продолжают наступательные действия в ходе проведения спецоперации. Накануне высокоточным оружием большой дальности была уничтожена крупная база горючего в районе Львова, обеспечивавшая топливом ВСУ в западных областях Украины и под Киевом.

Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львове ранее были уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, где модернизировали зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационные станции для Военно-воздушных сил Украины, средства РЭБ и прицелы для танков.