01 апреля 2023, 07:28
Работу полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи ЮВО показали на видео
Минобороны показало кадры работы полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи ЮВО
Министерство обороны России показало на видео работу полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи Южного военного округа по доставке корреспонденции военнослужащим в зоне проведения спецоперации.
«Пишите письма своим героям! Корреспонденция отправляется в оба направления. На фронт идут послания от родственников и близких военнослужащих, а в обратную сторону — письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи в ходе СВО», уточнили в ведомстве.
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Все поступающие письма сортируют в Москве. Затем военно-транспортная авиация развозит послания по направлениям. На передовую весточки от родных доставляют на бронемашинах.
К перевозке почты привлекают специализированную аппаратную службы ФПС. Письма и бандероли расфасовывают по ячейкам на каждую воинскую часть.
Родственники бойцов направляют послания через ближайшие отделения «Почты России».
Письма солдат и офицеров передают воинскому почтальону.
Минобороны РФ
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