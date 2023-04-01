Армия 01 апреля 2023, 07:28 Работу полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи ЮВО показали на видео Минобороны показало кадры работы полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи ЮВО

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Министерство обороны России показало на видео работу полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи Южного военного округа по доставке корреспонденции военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

«Пишите письма своим героям! Корреспонденция отправляется в оба направления. На фронт идут послания от родственников и близких военнослужащих, а в обратную сторону — письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи в ходе СВО», уточнили в ведомстве.

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Все поступающие письма сортируют в Москве. Затем военно-транспортная авиация развозит послания по направлениям. На передовую весточки от родных доставляют на бронемашинах.

К перевозке почты привлекают специализированную аппаратную службы ФПС. Письма и бандероли расфасовывают по ячейкам на каждую воинскую часть.

Родственники бойцов направляют послания через ближайшие отделения «Почты России».

Письма солдат и офицеров передают воинскому почтальону.