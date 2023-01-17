Армия 17 января 2023, 07:18 Работу «Панцирь-С1» в зоне СВО показали на видео Минобороны показало на видео работу ЗРПК «Панцирь-С1» в хоне спецоперации

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Российские военные четко выполняют поставленные командованием задачи в зоне специальной операции на Украине, применяя разные типы боевой техники и вооружений. Министерство обороны России в Telegram-канале показало кадры работы зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

«Многофункциональный и всепогодный комплекс, может обнаруживать и обстреливать противника. Всего в расчете состоит три человека: механик, заместитель начальника расчета и начальник расчета», — сообщил заместитель командира одного из комплексов Михаил.

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По его словам, «Панцирь-С1» может работать как автономно, так и полуавтономно.

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«Он может обнаружить автоматически, а обстрел уже пойдет в ручном режиме. Комплекс способен одновременно засечь до 30 целей, а обстреливать — четыре цели» — добавил военный.

Ранее оборонное ведомство показало кадры работы саперных подразделений в зоне спецоперации.