17 января 2023, 07:18
Работу «Панцирь-С1» в зоне СВО показали на видео
Минобороны показало на видео работу ЗРПК «Панцирь-С1» в хоне спецоперации
Российские военные четко выполняют поставленные командованием задачи в зоне специальной операции на Украине, применяя разные типы боевой техники и вооружений. Министерство обороны России в Telegram-канале показало кадры работы зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».
«Многофункциональный и всепогодный комплекс, может обнаруживать и обстреливать противника. Всего в расчете состоит три человека: механик, заместитель начальника расчета и начальник расчета», — сообщил заместитель командира одного из комплексов Михаил.
Реклама
По его словам, «Панцирь-С1» может работать как автономно, так и полуавтономно.
Реклама
«Он может обнаружить автоматически, а обстрел уже пойдет в ручном режиме. Комплекс способен одновременно засечь до 30 целей, а обстреливать — четыре цели» — добавил военный.
Ранее оборонное ведомство показало кадры работы саперных подразделений в зоне спецоперации.
Минобороны РФ
Реклама
Реклама