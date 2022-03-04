Сопровождение и прикрытие огнем. Пилоты ударных вертолетов Ми-8 показали свою работу на Украине

Российских военных доставляют в приграничные территории Украины на ударных вертолетах Ми-8 и Ми-24. Также эти летательные аппараты патрулируют территорию. Видео их работы опубликовал RT.

Пилоты пролетают над местностью на высоте от 15 до 30 метров. Журналист телеканала RT Arabic Саргон Хадайе пообщался с летчиками, которые рассказали ему о своей работе. По их словам, кроме патрулирования и переброски военных, вертолеты также прикрывают наземные колонны и воздушные суда.

«При возникновении угрозы объекту, который мы сопровождаем, мы наносим ответный удар для подавления точки противника. После этого возвращаемся в строй и продолжаем патрулирование либо сопровождение», — рассказал пилот.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины продолжается девятый день. Вооруженные силы России продвигаются вглубь территории, уничтожая военную инфраструктуру. Президент России Владимир Путин потребовал от военных защитить жителей республик Донбасса от агрессии со стороны Киева.

В министерстве обороны подчеркнули, что основные удары наносятся только по военным объектам. Угрозы для мирных жителей от действий российских военных нет.