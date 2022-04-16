Работу дорожно-комендантского гарнизона российских войск на Украине сняли на видео

Российские военные из подразделений материально-технического Западного военного округа развернули дорожно-комендантский гарнизон в ходе проведения специальной операции на Украине. Здесь военная техника проводит дозаправку и ремонтируется, а военные отдыхают и получают медицинские услуги.

Охрану гарнизона обеспечивают бронированные автомобили с зенитными установками. Видео с места предоставила пресс-служба Министерства обороны России.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как к гарнизону подъезжают военные грузовики и легковые автомобили. Показана работа кухни, столовой и прачечной.

Из гарнизона российским подразделениям, находящимся в зоне боевых действий, доставляют необходимые материальные средства.

Как рассказал командир соединения материально-технического обеспечения, в гарнизоне есть отдельная рота для сопровождения воинских грузов.

«Все проходящие колонны здесь дозаправляются, техника обслуживается, и продолжает движение в назначенные районы. При необходимости личный состав размещается для привала», — подчеркнул он.

Приехавшие в гарнизон военные могут принять в гарнизоне душ, постирать вещи, отправить технику на необходимое обслуживание и отдохнуть в комфортных условиях. На месте работают автономные пункты питания для приготовления пищи.

Начальник продовольственной службы соединения Сергей пояснил, что автомобильную столовую и кухню-склад организовали на базе двух «КамАЗов».

«В столовой установлены посудомоечная машина, сушильный шкаф для просушки и хранения посуды, а также бытовой холодильник», — рассказал военный. Он подчеркнул, что развертывается этот пункт в срок от полутора до двух часов.

Дорожно-комендантские гарнизоны разворачивают около важных объектов на военно-автомобильных дорогах на территории опорных пунктов, готовых к круговой обороне.