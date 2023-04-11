Армия 11 апреля 2023, 14:48 Работодателей и вузы обяжут сообщать о военнообязанных через интернет ТАСС: сведения о военнообязанных для постановки на учет подадут вузы и работодатели РИА «Новости»

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Предприятия и вузы обяжут передавать необходимые для постановки на воинский учет сведения в единый реестр военнообязанных. Они смогут делать это при помощи портала госуслуг, сообщил ТАСС со ссылкой на законопроект.

Оператором реестра станет Минобороны России. Именно ему через портал после вступления закона в силу поручат предоставлять данные о студентах и сотрудниках, которые уже встали на воинский учет или должны это сделать.

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Исключением станут только сведения, которые составляют государственную, коммерческую или другую тайну.

В Госдуму внесли поправки о совершенствовании воинского учета, сообщили «Известия». Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов назвал его основной задачей — перевести воинский учет в цифровой формат. В России создадут единый реестр военнообязанных, и часть операций станут дистанционными, без явки в военкомат.