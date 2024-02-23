Армия 23 февраля 2024, 03:17 Работникам прокуратуры и следственных органов предложили предоставить отсрочку от призыва В ГД внесли законопроект об отсрочке для сотрудников прокуратуры и следствия РИА «Новости»

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва в ряды российской армии служащих в органах и организациях прокуратуры и следственных органах и учреждениях Следственного комитета. Текст документа разместили в электронной базе ГД.

Поправки предложили внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». По новому закону отсрочку от воинской службы предоставят гражданам с высшим образованием и специальными званиями на время такой службы.

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В случае, если Госдума одобрит законопроект с поправками, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Программисты и другие сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут получить отсрочку от службы в армии на весеннем призыве 2024 года. Для получения отсрочки должны выполняться ряд требований — возраст, образование, время работы и даже продолжительность рабочего дня.