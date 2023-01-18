Важное 18 января 2023, 15:53 Работающим в ОПК призывникам пообещали отсрочку Президент Путин рассказал об изучении вопроса отсрочки работающим в ОПК призывникам РИА «Новости»

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Власти России в ближайшее время примут решение о предоставлении отсрочки работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса призывникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Глава государства пояснил, что это связано с высокой нагрузкой на предприятия.

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«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, <...> а продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем возможность предоставить отсрочку тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — заявил Путин.

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Глава государства подчеркнул, что этот вопрос решат в ближайшие сроки. Путин напомнил, что ранее сотрудников оборонно-промышленного комплекса России освободили от призыва в рамках частичной мобилизации. Президент отметил, что, по данным Минобороны, речь шла о 830 тысячах человек.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с коллективом Обуховского завода подчеркнул, что продукция предприятия останется востребованной на мировых рынках и после окончания специальной военной операции.

Президент добавил, что сегодня важно полностью обеспечить армию страны, поэтому никакого обвала ждать не стоит, а все обязательства по контрактам и договорам власти страны выполнят.