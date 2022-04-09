«Работайте, братья!» НМ ДНР показала, как артиллерия помогает в зачистке Мариуполя от националистов

Артиллерийские взводы Народной милиции (НМ) ДНР активно участвуют в зачистке Мариуполя от группировок националистов. Военкор УНМ ДНР Павел Фоменко побывал на текущей локации подразделений и показал работу ополченцев. Видео выложили в Telegram-канале НМ ДНР.

Ствольная артиллерия НМ ДНР вооружена самоходной гаубицей 2С1 «Гвоздика». Эта техника является неотъемлемой частью спецоперации РФ на территории ДНР. На видео попали кадры с применением гаубицы. Залпы показали под воодушевляющую музыку.

Фоменко отметил, что артиллерийский взвод «оказывает огневую поддержку пехоте» — военнослужащим, которые находятся в самом Мариуполе. Военкор взял интервью у нескольких солдат.

«Желаю нашим пацанам быстрее победить, прийти с победой, чтобы 9 Мая мы уже отпраздновали как положено. Чтобы нам не было стыдно, чтобы мы добили эту нечисть. Ну и как обычно — работайте, братья», — сказал военнослужащий с позывным Мельник.

Фоменко побывал на локации артиллеристов. Офицер с позывным Макс показал журналисту работу БМ-21 «Град». Залп выполнил взвод, противостоящий «подразделениям неофашистских организаций, которые скопились в данный момент на территории „Азовстали“». Работу взвода также показали под вдохновляющую музыку.

«Уничтожаем минометные секции, технику, а также живую силу противника», — отметил офицер.