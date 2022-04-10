Работаем максимально. Экипаж вертолета Ка-52 успешно уничтожил бронетехнику ВСУ

Минобороны поделилось кадрами успешного боевого вылета экипажа вертолета Ка-52. Видео выложили в Telegram-канале ведомства.

Управляющий Ка-52 во время вылета обозначил цель, по которой нужно ударить. Также он призвал членов других экипажей приложить все усилия для выполнения очередной задачи по демилитаризации противника.

«Работаем максимально», — сказал управляющий в рацию.

Во время вылета экипаж поразил несколько военных объектов противника. Представители ведомства написали, что выпущенные с вертолета ракеты попали по «колонне боевой бронированной техники и зенитных установок ВСУ».

Кадры показали все этапы боевого вылета Ка-52 — от заправки ракет в соответствующий отсек до возвращения на аэродром. Также сотрудники ведомства добавили в новый ролик запись с камер объективного контроля. На ней видно, как происходили этапы обнаружения цели, планирования выстрела и выпуск ракет по объекту.