Работа расчетов «Смерч» на Украине попала на видео
Минобороны России показало работу расчетов РСЗО «Смерч»
Боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч» показало Минобороны России. Военнослужащие поделились впечатлениями от работы с этим видом вооружения.
«Нам всегда говорят, что мы должны просто летать на этой боевой машине, чтобы выполнить все максимально качественно», — сказал один из парней.
Другой предупредил, что задачи бывают разные, нужно быть начеку в любое время суток.
«Смерч» — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров. Она применяется обеими сторонами конфликта на Украине. Так, 27 марта пять украинских ракет этой системы были сбиты в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, а 18 апреля боевики обстреляли ими населенные пункты ЛНР.
Ранее в Росгвардии рассказали, что обнаружили ракеты реактивных систем залпового огня в Харьковской области. Они были уничтожены накладным зарядом, сообщили «Известия».