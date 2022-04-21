Работа расчетов «Смерч» на Украине попала на видео

Боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч» показало Минобороны России. Военнослужащие поделились впечатлениями от работы с этим видом вооружения.

«Нам всегда говорят, что мы должны просто летать на этой боевой машине, чтобы выполнить все максимально качественно», — сказал один из парней.

Другой предупредил, что задачи бывают разные, нужно быть начеку в любое время суток.

«Смерч» — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров. Она применяется обеими сторонами конфликта на Украине. Так, 27 марта пять украинских ракет этой системы были сбиты в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области, а 18 апреля боевики обстреляли ими населенные пункты ЛНР.

Ранее в Росгвардии рассказали, что обнаружили ракеты реактивных систем залпового огня в Харьковской области. Они были уничтожены накладным зарядом, сообщили «Известия».