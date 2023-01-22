Армия 22 января 2023, 08:55 Рабочая группа по вопросам СВО изучит обращение военного на низкую зарплату Кара-оол: рабочая группа по СВО изучит жалобу военного на зарплату 9,5 тыс. рублей РИА «Новости»

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Рабочая группа по вопросам спецоперации рассмотрит сообщение одного из военнослужащих, который пожаловался на зарплату 9,5 тысячи рублей, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол. Он уточнил, что этот ролик сначала появился в Сети, после с военным связались и уточнили все детали, сообщило РИА «Новости».

На видео военный заявил, что мобилизованные получают выплаты не полностью, его зарплата, в частности, составляет всего 9,5 тысячи рублей, рассказал Кара-оол.

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«Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности. <…> Мы непременно ему поможем», — сказал он.

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Кара-оол подчеркнул, что это недоразумение устранят. По его словам, в беседе военнослужащий заявил, что будет до конца сражаться за свою страну.

Ранее заместитель руководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова сообщила о работе с обращениями мобилизованных и их родственников касательно несоответствия военно-учетных специальностей военнослужащих их боевым задачам.

Этими вопросами занимается координационная парламентская группа по вопросам спецоперации совместно с Минобороны РФ.