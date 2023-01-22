22 января 2023, 08:55
Рабочая группа по вопросам СВО изучит обращение военного на низкую зарплату
Кара-оол: рабочая группа по СВО изучит жалобу военного на зарплату 9,5 тыс. рублей
Рабочая группа по вопросам спецоперации рассмотрит сообщение одного из военнослужащих, который пожаловался на зарплату 9,5 тысячи рублей, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол. Он уточнил, что этот ролик сначала появился в Сети, после с военным связались и уточнили все детали, сообщило РИА «Новости».
На видео военный заявил, что мобилизованные получают выплаты не полностью, его зарплата, в частности, составляет всего 9,5 тысячи рублей, рассказал Кара-оол.
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«Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности. <…> Мы непременно ему поможем», — сказал он.
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Кара-оол подчеркнул, что это недоразумение устранят. По его словам, в беседе военнослужащий заявил, что будет до конца сражаться за свою страну.
Ранее заместитель руководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова сообщила о работе с обращениями мобилизованных и их родственников касательно несоответствия военно-учетных специальностей военнослужащих их боевым задачам.
Этими вопросами занимается координационная парламентская группа по вопросам спецоперации совместно с Минобороны РФ.
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