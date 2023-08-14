14 августа 2023, 15:37
Рабочая группа отработала почти 30 тысяч обращений от участников СВО и их семей
Турчак: рабочая группа отработала 28 тысяч обращений от участников СВО и их семей
Рабочая группа по специальной операции за последние шесть месяцев отработала около 28 тысяч обращений со стороны участников СВО и членов их семей. Об этом в Telegram-канале сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«Отработали порядка 28 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей. Решили много вопросов с отправкой в отпуск, выплатами, обеспечением снаряжением и возвращением домой ошибочно мобилизованных», — написал он.
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Сенатор отметил, что группа подготовила десятки инициатив на основе обращений военнослужащих.
«Многие их них в итоге стали федеральными законами. Среди них — право участников СВО на бесплатную юридическую помощь, признание ветеранами боевых действий ополченцев Донбасса и другие меры поддержки», — добавил политик.
Турчак подчеркнул, что рабочая группа продолжит работать над обеспечением учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в случае перехода на контракт, а также внедрять новые формы стандартов поддержки бойцов.
Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение Турчака по выравниванию денежного довольствия участников специальной операции.
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