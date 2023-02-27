Армия 27 февраля 2023, 08:23 ПВО Сухопутных войск России передали Воздушно-космическим силам — СМИ ТАСС: войсковую ПВО Сухопутных войск России переподчинили ВКС РИА «Новости»

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Войсковую противовоздушную оборону перевели из ведения Сухопутных войск в Воздушно-космические. Об изменении структуры рассказали ТАСС два источника.

«Да, это так. Это уже свершившийся факт», — сказал один из них.

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Другой собеседник агентства подтвердил информацию о переподчинении, но официально Минобороны России не комментировало реорганизацию.

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Войсковая ПВО действовала отдельно в Сухопутных и Воздушно-космических войсках. Первая прикрывала и сопровождала подразделения в зоне боевых действий, вторая защищала стратегически важные объекты. Теперь, по данным агентства, ПВО Сухопутных войск переподчинили ВКС.

Ранее бойцы ВСУ впервые за долгое время напали на наступающие российские силы в районе Кременной. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские подразделения предприняли неудачную попытку пойти в контратаку и понесли дополнительные потери.