27 февраля 2023, 08:23
ПВО Сухопутных войск России передали Воздушно-космическим силам — СМИ
ТАСС: войсковую ПВО Сухопутных войск России переподчинили ВКС
Войсковую противовоздушную оборону перевели из ведения Сухопутных войск в Воздушно-космические. Об изменении структуры рассказали ТАСС два источника.
«Да, это так. Это уже свершившийся факт», — сказал один из них.
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Другой собеседник агентства подтвердил информацию о переподчинении, но официально Минобороны России не комментировало реорганизацию.
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Войсковая ПВО действовала отдельно в Сухопутных и Воздушно-космических войсках. Первая прикрывала и сопровождала подразделения в зоне боевых действий, вторая защищала стратегически важные объекты. Теперь, по данным агентства, ПВО Сухопутных войск переподчинили ВКС.
Ранее бойцы ВСУ впервые за долгое время напали на наступающие российские силы в районе Кременной. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские подразделения предприняли неудачную попытку пойти в контратаку и понесли дополнительные потери.
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