Армия 10 апреля 2023, 02:56 ПВО России с начала спецоперации на Украине уничтожила более 100 турецких БПЛА Bayraktar Генерал-лейтенант ВКС РФ Демин: ПВО с начала СВО на Украине уничтожила более 100 Bayraktar Пресс-служба Минобороны

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Российские системы противовоздушной обороны с начала спецоперации на Украине уничтожили более 100 турецких беспилотных аппаратов Bayraktar TB2. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими Bayraktar TB2 по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет. Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине Bayraktar TB2 за весь период СВО», — сообщил военный.

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По словам генерал-лейтенанта, на поле боя в рамках СВО хорошо зарекомендовали себя боевые машины «Панцирь-С» и зенитные ракетные комплексы С-400, «Бук-М3» и С-300В4. Техника показала высокий уровень надежности, отметил Демин. Новые российские системы ПВО способны обнаруживать и нейтрализовать тактические авиационные дроны с малой эффективной отражающей поверхностью, действующие на малых и предельно малых высотах на дальности до 20 километров.