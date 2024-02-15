15 февраля 2024, 16:11
Путину покажут производство бронетехники на «Уралвагонзаводе»
Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод»
Президент России Владимир Путин в четверг, 15 февраля, прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом. Глава государства посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит производимую на предприятии бронетехнику. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он приедет на „Уралвагонзавод“. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка», — заявил пресс-секретарь.
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Глава государства осмотрит сборочный цех и пообщается с сотрудниками предприятия. Затем он отправится в Верхнюю Пышму, где находится завод «Уральские локомотивы», добавил Песков.
В рабочую программу российского лидера также включено совещание, посвященное ВСМ Москва — Петербург. Основным докладчиком будет глава Минтранса Виталий Савельев.
По словам Пескова, у Путина сейчас очень плотный график. Встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси еще не планировали.
Россия
Свердловская область
Владимир Путин
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