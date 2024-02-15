Армия 15 февраля 2024, 16:11 Путину покажут производство бронетехники на «Уралвагонзаводе» Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в четверг, 15 февраля, прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом. Глава государства посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит производимую на предприятии бронетехнику. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он приедет на „Уралвагонзавод“. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка», — заявил пресс-секретарь.

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Глава государства осмотрит сборочный цех и пообщается с сотрудниками предприятия. Затем он отправится в Верхнюю Пышму, где находится завод «Уральские локомотивы», добавил Песков.

В рабочую программу российского лидера также включено совещание, посвященное ВСМ Москва — Петербург. Основным докладчиком будет глава Минтранса Виталий Савельев.

По словам Пескова, у Путина сейчас очень плотный график. Встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси еще не планировали.