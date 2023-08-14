Армия 14 августа 2023, 14:41 Путин заявил о росте на рынке России продуктов с ИИ Путин заявил участникам «Армии-2023» о росте на российском рынке продуктов с ИИ РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России начал расти рынок продуктов, использующих искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам форума «Армия-2023». Видео с речью главы государства опублиоквали на сайте Кремля.

Путин указал на инновационную гражданскую продукцию российских предприятий ОПК, в том числе на катера, вертолеты и беспилотники. Президент отметил, что в 2023 году деловая программа форума «Армия» состоит из 250 мероприятий, посвященных вопросам диверсификации ОПК и развития технологий ИИ.

Реклама

«В России есть что предложить в этих прорывных и перспективных направлениях», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, каждый год в стране растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии ИИ.

На открытии форума «Армия-2023» министр обороны Сергей Шойгу указал на минусы западной техники в боях. По его словам, разрекламированное вооружение оказалось не безупречным в реальных условиях.