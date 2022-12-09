Армия 09 декабря 2022, 17:21 Путин заявил о решении самых острых проблем с оснащением армии Президент России Путин объявил о решении наиболее острых вопросов с оснащением армии РИА «Новости»

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Россия уже решила основную часть вопросов по оснащению армии, в будущем закроет и все оставшиеся. Об этом после саммита ЕАЭС в Бишкеке заявил российский президент Владимир Путин.

«Ежедневно с Министерством обороны обсуждаем эти вопросы. Самые острые, думаю, уже закрыты. Но полностью проблемы пока не решены. Необходимо время, чтобы раскрутить определенные производства», — сказал российский лидер.

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Путин добавил, что ему сообщали о том, что проблем по оснащению военнослужащих осталось все меньше.

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«Такими острыми, как в начале мобилизационного процесса, они быть перестают», — добавил глава государства.

Также Путин не исключил, что Россия возьмет на вооружение идею нанесения превентивного удара крылатыми ракетами по пунктам управления на территории неприятеля.

Российский лидер напомнил, что эта возможность прописана в военных документах США, тогда как у РФ юридически закреплен лишь ответный удар по чужой территории.