Важное 19 марта 2023, 14:34 Путин рассказал о развитии сухопутных войск Президент Путин заявил о большой работе для развития сухопутных войск РИА «Новости»

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России предстоит большая работа для развития сухопутных войск. Такое заявление в интервью телеканалу «Россия 1» сделал президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что тогда Россия не хотела идти на конфронтацию по вопросу Донбасса и надеялась решить все вопросы мирным путем. Но, как выяснилось сейчас, западные партнеры просто использовали время для того, чтобы накачать Украину оружием.

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«Нам очень много нужно сделать для развития сухопутных войск. Но у нас тогда не было гиперзвукового оружия. А сейчас есть. <...> Есть и другие системы современные. А в 2014 году ничего подобного не было. Поэтому сослагательное наклонение здесь применять невозможно», — заявил Путин.

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Комментируя ситуацию вокруг Крыма в 2014 году президент России подчеркнул, что оставаться в стороне, когда жителям полуострова грозило настоящее нашествие националистов, было невозможно. Поэтому все готовилось очень быстро, буквально «с колес».