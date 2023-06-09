09 июня 2023, 17:49
Путин заявил о нехватке современных вооружений, но указал на развитие ОПК
Путин: в России не хватает современных вооружений, но ОПК развивается
В России есть нехватка современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в настоящее время идет интенсивное наращивание производства, сообщил ТАСС.
«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро», — указал глава государства.
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Он выразил уверенность, что все задачи, которые стоят перед оборонной промышленностью страны безусловно будут выполнены.
«Идет интенсивное наращивание современных видов вооружений», — указал президент России.
Ранее Путин указал на важность независимости России в экономическом плане. По мнению главы государства, самодостаточность является основой государственного суверенитета.
«Но по критически важным направлениям лучше бы — я так осторожно говорю — нам быть независимыми, потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — указал он.
Оружие
Владимир Путин
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