Армия 09 июня 2023, 17:49 Путин заявил о нехватке современных вооружений, но указал на развитие ОПК Путин: в России не хватает современных вооружений, но ОПК развивается РИА «Новости»

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В России есть нехватка современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в настоящее время идет интенсивное наращивание производства, сообщил ТАСС.

«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро», — указал глава государства.

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Он выразил уверенность, что все задачи, которые стоят перед оборонной промышленностью страны безусловно будут выполнены.

«Идет интенсивное наращивание современных видов вооружений», — указал президент России.

Ранее Путин указал на важность независимости России в экономическом плане. По мнению главы государства, самодостаточность является основой государственного суверенитета.

«Но по критически важным направлениям лучше бы — я так осторожно говорю — нам быть независимыми, потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — указал он.