Армия 07 марта 2024, 14:33 Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя Президент Путин: армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя РИА «Новости»

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Армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего авиационного училища.

Глава государства подчеркнул, что армейская авиация достойна самой высокой оценки и уважения. Путин сообщил, что в работе уделяет большое внимание вопросам специальной операции.

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«Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции», — объяснил российский лидер.

Во время встречи Путин посоветовал девушкам закаляться и рассказал о своем отношении к алкоголю. Глава государства отметил, что практически исключил спиртные напитки.

Президент поздравил девушек с наступающим 8 Марта. В ходе визита в училище Путин побывал за штурвалом авиатренажера.