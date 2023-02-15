Важное 15 февраля 2023, 17:30 Путин высоко оценил мужество российских военных Президент Путин заявил, что российские военные защищают Россию в борьбе с неонацистами РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной операции демонстрируют мужество, плечом к плечу сражаясь с неонацистами. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном памяти погибших за пределами своей страны россиян, а также 34-й годовщине вывода контингента войск СССР из Афганистана.

«Российские военные в зоне специальной операции плечом к плечу и мужественно сражаются с неонацистами, защищая свою страну», — сказал он.

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Глава государства отметил, в российском обществе из поколения в поколение передаются традиции верности нерушимому боевому братству, беззаветного служения Родине и патриотизма.

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Ранее Путин заявил, что Россия обязательно одержит победу в украинском конфликте, продолжая укреплять саму себя изнутри.

Также глава государства предположил, что недружественные страны продолжают «лезть» к России из-за собственной зависти.