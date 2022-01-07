Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы Генштаба Квашнина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолия Квашнина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух», — сказал Песков.

Квашнин умер 7 января в Москве из-за инфаркта, также в конце 2021 года у него была выявлена коронавирусная инфекция.

Квашнин руководил Генштабом с 1997 по 2004 год, в августе 2011 года он ушел в отставку.