Армия 25 декабря 2023, 18:06 Путин встретился с Шойгу в Санкт-Петербурге Путин провел переговоры с Шойгу во время посещения завода «Северная верфь» Пресс-служба Минобороны

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Президент Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Беседа состоялась во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».

Шойгу доложил президенту о полном освобождении Марьинки российскими силами. Путин поздравил министра обороны.

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Российский лидер также посетил церемонию поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко», на ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

Он назвал ввод кораблей в состав флота важнейшим шагом возрождения и развития отечественного кораблестроения. Во время церемонии подъема флага Путин рассказал, сколько кораблей сейчас строятся на верфях. По его словам, в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других судов.

Глава государства добавил, что в Северодвинске в течение трех лет завершится строительство трех атомных подводных крейсеров «Борей-А» и пяти многоцелевых подводных лодок «Ясень-М», а в Петербурге создадут шесть дизельных субмарин.