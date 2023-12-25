25 декабря 2023, 18:06
Путин встретился с Шойгу в Санкт-Петербурге
Путин провел переговоры с Шойгу во время посещения завода «Северная верфь»
Президент Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Беседа состоялась во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».
Шойгу доложил президенту о полном освобождении Марьинки российскими силами. Путин поздравил министра обороны.
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Российский лидер также посетил церемонию поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко», на ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».
Он назвал ввод кораблей в состав флота важнейшим шагом возрождения и развития отечественного кораблестроения. Во время церемонии подъема флага Путин рассказал, сколько кораблей сейчас строятся на верфях. По его словам, в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других судов.
Глава государства добавил, что в Северодвинске в течение трех лет завершится строительство трех атомных подводных крейсеров «Борей-А» и пяти многоцелевых подводных лодок «Ясень-М», а в Петербурге создадут шесть дизельных субмарин.
Санкт-Петербург
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