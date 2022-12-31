Армия 31 декабря 2022, 18:33 Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время своего визита в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в зоне спецоперации.

Он поблагодарил их за службу и поздравил с наступающим Новым годом.

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«Все ваши лучшие качества, все, что вы получили от родителей, от тех коллективов, где вы жили, воспитывались — все сейчас положено на службу Отечеству. Я вас благодарю за эту службу и желаю вам всего самого доброго», — сказал Путин.

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Ранее стало известно, что среди награжденных был командующий российскими войсками в зоне проведения СВО Сергей Суровикин. Путин вручил ему орден Святого Георгия III степени.

Жители Камчатки и Чукотки уже вовсю отмечают Новый год. У них праздник начался в 15:00 по московскому времени. Они первыми увидели поздравление президента, которое в этом году побило рекорд по продолжительности. Оно продлилось чуть более девяти минут.