Путин увеличил штатную численность российской армии

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ, который вступит в силу в 2023 году. Он увеличил ее до двух миллионов. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 658 военнослужащих», — указано в документе.

Он поручил правительству выделить из федерального бюджета средства Минобороны России, а также считать утратившим силу аналогичный указ от 17 ноября 2017 года, которым утвердил 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих в штате ВС РФ.

Новый указ вступит в силу 1 января 2023 года.

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