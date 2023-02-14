Важное 14 февраля 2023, 16:34 Путин указал на важность защиты прав российских военных и их семей Президент Путин напомнил о законах по защитите прав российских военных и их семей РИА «Новости»

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Права российских военнослужащих и мобилизованных, а также их семей нужно защитить всей силой закона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. Видео с заявлением российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Глава государства напомнил, что в России приняли целый ряд законов по социальной поддержке военных и мобилизованных, а также членов их семей.

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Путин подчеркнул, что поправки о военных также появились в процессуальном законодательстве. Они предусматривают приостановление рассмотрения дела, если один из участников принимает участие в боевых действиях или выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения.

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«Обращаю ваше внимание, что рассмотрение таких дел и вопросов должно вестись самым тщательным образом с учетом не только правовых аспектов, но и жизненных обстоятельств и ситуаций. Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены все силой закона», — обратился президент к судьям.

Законопроект о приостановке судебного разбирательства с участием военных, мобилизованных или добровольцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, Госдума приняла в конце декабря прошлого года. Исключение сделали только для разбирательств по алиментам и возмещении вреда в связи со смертью кормильца.