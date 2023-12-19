Армия 19 декабря 2023, 14:05 Путин указал на уникальный опыт российской армии Путин: ни у кого в мире такого нет опыта ведения боевых действий, как у России РИА «Новости»

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Такого богатого опыта ведения современных боевых действий, как у российской армии, нет ни у кого в мире. Об этом на коллеги Минобороны заявил президент Владимир Путин.

«Сейчас ни у кого в мире нет такого опыта ведения вооруженной борьбы, как у российской армии. Полученный опыт нужно использовать для последующей подготовки военных кадров», — сказал Путин.

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Глава государства подчеркнул, что российские силы в зоне СВО держат инициативу в своих руках.

Ранее Путин отметил, что в войска необходимо направлять самое передовое вооружение, основанное на технологиях искусственного интеллекта. По его словам, ассигнования в ремонт и закупку техники в 2024 году значительно увеличат.

Кроме того, президент подчеркивал, что Россия не намерена отказываться от собственных целей в рамках специальной операции на Украине.