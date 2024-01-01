Важное 01 января 2024, 15:28 Путин указал на уникальность российской армии Путин: ни у одной армии нет таких средств, как у российской Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Российские вооруженные силы обладают такими образцами вооружений, которых нет ни у одной другой армии мира. Об этом на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского сказал президент Владимир Путин.

«Таких средств, как у российской армии, нет ни у одной другой», — заявил он.

Реклама

Путин отметил, что в настоящее время вооруженным силам требуется больше средств для подавления беспилотных летательных аппаратов на поле боя.

«Способности и возможности армии России продолжают кратно возрастать», — добавил глава государства.

Ранее президент отметил, что в зоне специальной операции начала меняться ситуация. По его словам, противник начал сдуваться и терять переданные ему западные ресурсы.

При этом он подчеркнул, что российские войска проводят все штурмовые действия только после плотного огневого поражения украинских позиций.