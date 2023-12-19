Армия 19 декабря 2023, 13:54 Путин указал на ряд проблем, которые удалось выявить в ходе СВО Путин: нужно эффективнее применять современные средства разведки РИА «Новости»

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Специальная военная операция России на Украине показала ряд проблем. Нужно перестраивать системы связи и использовать современные средства разведки. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

«Проведение СВО выявило и проблемы. Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы», — сказал он.

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Также президент призвал наращивать возможности отечественной спутниковой группировки на глобальном уровне — не только в зоне проведения специальной военной операции.

Гособоронзаказ по итогам года будет выполнен на 98%, подчеркнул Путин. При этом необходимо серьезно увеличить поставки высокоточных снарядов и беспилотников разных типов. Требует совершенствования и система противовоздушной обороны.

«Какие-то маленькие дрончики летают. Нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать», — добавил глава государства.

Также президент указал на уникальную ситуацию для российской армии. По его словам, такого опыта ведения современных боевых действий нет ни у кого во всем мире.