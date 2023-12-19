Армия 19 декабря 2023, 18:35 Путин указал на неспособность России бросать раненых на произвол судьбы Путин: Россия не может бросать раненых, как временщики на Украине РИА «Новости»

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Россия не позволяла себе оставлять раненых военных на произвол судьбы, как временщики на Украине. Об этом во время посещения выставки в Минобороны сказал президент Владимир Путин.

«Мы не можем себя так вести, как временщики на Украине. Они оставляли раненых, бросали на произвол судьбы, как в тех же Крынках. За людей своих не считают», — заявил президент.

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На выставке в оборонном ведомстве Путину продемонстрировали санитарные автомобили, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, укомплектованные с учетом опыта СВО новые медицинские сумки.

Во вторник, 19 декабря, глава государства принял участие в расширенном заседании Минобороны, написал RT. На нем он заявил, что Россия не отказалась от своих целей в рамках специальной операции.

Также Путин указал на уникальный опыт российской армии, которая способна вести современный вид вооруженной борьбы. Кроме того, он призвал принять во внимание выявленные в войсках проблемы, в частности, со связью.