Армия 22 декабря 2022, 19:22 Путин сравнил ВПК России и Украины Президент Путин заявил о близком к нулю уровне украинского ВПК

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Разница между РФ и Украиной заключается в объемах военно-промышленного комплекса. Если в соседней стране он движется к обнулению, то в России только растет. Об этом на пресс-конференции по итогам Госсовета заявил глава государства Владимир Путин.

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«Украинский ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется. А у нас она только растет. Но, как я уже говорил на коллегии Минобороны, мы не будем делать это в ущерб другим отраслям экономики», — заявил глава государства.

В ходе выступления на коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что не допустит милитаризации экономики в ущерб простым людям и социальной сфере. Российский лидер отметил, что достигнутый уровень развития этого не требует, сохраняя при этом совершенствование Вооруженных сил.