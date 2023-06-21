21 июня 2023, 16:48
Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы
Президент России Путин заявил о скором перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы
Около половины подразделений ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России уже оснастили передовыми комплексами «Ярс». Об этом сообщил президент Владимир Путин.
По его словам, в настоящее время активно идет перевооружение современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
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«Около половины соединений и частей РВСН уже оснастили комплексами „Ярс“. Также мы активно перевооружаем армию на передовые ракетные системы с боевой гиперзвуковой „Авангард“, — сказал Путин.
Президент отметил, что развитие и укрепление армии остается для России приоритетным направлении в укреплении безопасности страны.
«Мы продолжим совершенствовать армию с учетом бесценного опыта специальной операции и новых вызовов. Важнейшим здесь является развитие ядерной триады, которая является гарантией глобальной стабильности и военной безопасности России», — добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что в контрнаступлении ВСУ наблюдается затишье из-за серьезных потерь в технике и личном составе.
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