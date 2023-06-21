Армия 21 июня 2023, 16:48 Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы Президент России Путин заявил о скором перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы РИА «Новости»

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Около половины подразделений ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России уже оснастили передовыми комплексами «Ярс». Об этом сообщил президент Владимир Путин.

По его словам, в настоящее время активно идет перевооружение современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

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«Около половины соединений и частей РВСН уже оснастили комплексами „Ярс“. Также мы активно перевооружаем армию на передовые ракетные системы с боевой гиперзвуковой „Авангард“, — сказал Путин.

Президент отметил, что развитие и укрепление армии остается для России приоритетным направлении в укреплении безопасности страны.

«Мы продолжим совершенствовать армию с учетом бесценного опыта специальной операции и новых вызовов. Важнейшим здесь является развитие ядерной триады, которая является гарантией глобальной стабильности и военной безопасности России», — добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в контрнаступлении ВСУ наблюдается затишье из-за серьезных потерь в технике и личном составе.