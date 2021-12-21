Путин сообщил, что в армии РФ проведена почти 100% вакцинация

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ отметил, что в рядах Вооруженных сил страны проведена почти 100% вакцинация от COVID-19.

По мнению президента, эта мера помогла избежать тяжелой эпидемической ситуации в войсках.

Путин также высказался, что военнослужащие за исполнение своей службы должны обеспечиваться достойной заработной платой, получая доход выше среднего по экономике в России. Кабинет министров должен своевременно индексировать денежное довольствие военных, увеличивать пенсию.

Ранее Путин рассказал, что доля современных вооружений в армии России на сегодняшний день составляет более 71%. В ядерных силах этот показатель еще выше — 89%.