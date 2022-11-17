Важное 17 ноября 2022, 14:53 Путин сделал «Гвардейским» 23-й истребительный Таллинский авиаполк Президент России Путин присвоил 23-му истребительному авиационному полку почетное звание РИА «Новости»

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Почетное звание «Гвардейский» присвоили 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку. Указ подписал президент России Владимир Путин. Указ публиковали на официальном сайте правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка», — объяснил он такое решение.

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Указ вступил в силу со дня подписания. Теперь полк получил название 23-го истребительного авиационного Таллинского полка.

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Владимир Путин также учредил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России», утвердил ее оформление, порядок вручения и распорядился профинансировать изготовление. Медаль вручат работникам предприятий гражданской авиации, государственным и муниципальным служащим, сотрудникам органов госвласти в регионах и всем, кто внес вклад в развитие отрасли. Круглую медаль диаметром 32 миллиметра золотого цвета украсят взлетающим самолет МС-21 на фоне Северного полушария и карты России.

Ранее президент подписал указ о награждении орденом Жукова 239-го гвардейского танкового казачьего полка, сообщило РИА ФАН.