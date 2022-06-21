Путин: С-500 начали поступать на вооружение РФ

Зенитные ракетные комплексы С-500, не имеющие аналогов, стали поступать на вооружение России, сообщил президент Владимир Путин. Заявление прозвучало на встрече главы государства с выпускниками высших военно-учебных заведений 21 июня. Трансляцию ведет РИА «Новости».

Президент также сообщил об успешном проведении испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, планируется, что первый такой комплекс встанет на боевое дежурство уже в конце 2022 года.

Владимир Путин отметил, что российские бойцы в рамках спецоперации действуют «мужественно и профессионально, как настоящие герои».

«Офицеры и солдаты самоотверженно сражаются за нашу Родину, за наш народ, защищают Донбасс от неонацистов», — добавил президент.

Он пообещал, что развитие и укрепление Вооруженных сил России продолжится.

«Наши армия и флот совершенствуются во всех ее важнейших сегментах, и это пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет сомнений в том, что мы будем еще сильнее. То, насколько этот процесс будет эффективным, во многом будет зависеть от вас», — обратился Путин к выпускникам.