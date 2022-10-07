Путин разрешил командующим вручать награды от имени президента бойцам на передовой | 360°

Все новости

Происшествия

07 октября 2022, 22:15

Рэпер Паша Техник впал в кому из-за передозировки. Жена музыканта обвинила в этом его новую пассию

Власть

07 октября 2022, 22:13

Запад не приструнил своего вассала Зеленского после слов о «превентивном ударе» — Песков

Реклама

Армия

07 октября 2022, 22:09

Путин разрешил командующим вручать награды от имени президента бойцам на передовой

Общество

07 октября 2022, 22:01

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Общество

07 октября 2022, 21:44

Список иноагентов пополнили писатель Дмитрий Глуховский и рэпер Oxxxymiron

Мир

07 октября 2022, 21:37

Британия в истерике. Почему ядерного удара России ждать не стоит

Спецоперация

07 октября 2022, 21:29

Мирошник заявил, что вдоль границы ЛНР сосредоточено до 40 тысяч военных ВСУ

Здоровье

07 октября 2022, 21:23

Лекарство для детей с лейкозом оказалось в дефиците в России

Мир

07 октября 2022, 21:14

Путин и Зеленский посетят саммит G20 в нобяре — The National

Армия

07 октября 2022, 22:09

Путин разрешил командующим вручать награды от имени президента бойцам на передовой

Президент РФ Путин разрешил командующим от своего имени награждать бойцов на передовой

Читать 360tv в

Командующие группировками войск особым указом получили разрешение вручать от имени президента России ряд наград и медалей отличившимся бойцам на передовой. Глава государства Владимир Путин подписал документ в пятницу, он опубликован на официальном портале правовой информации.

«Предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени президента РФ военнослужащим ВС РФ и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль „За отвагу“ и медаль „За спасение погибавших“», — говорится в указе.

Реклама

Эти награды будут вручены в районе боевых действий, министерству обороны поручено определить порядок вручение.

Реклама

В пятницу состоялись телефонные переговоры между лидерами России и Турции. Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и вопросы улучшения отношений между двумя странами.

Владимир Путин

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама