Путин разрешил командующим вручать награды от имени президента бойцам на передовой | 360°

Армия 07 октября 2022, 22:09 Поделиться Telegram

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Viber Путин разрешил командующим вручать награды от имени президента бойцам на передовой Президент РФ Путин разрешил командующим от своего имени награждать бойцов на передовой YouTube

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Командующие группировками войск особым указом получили разрешение вручать от имени президента России ряд наград и медалей отличившимся бойцам на передовой. Глава государства Владимир Путин подписал документ в пятницу, он опубликован на официальном портале правовой информации.

«Предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени президента РФ военнослужащим ВС РФ и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль „За отвагу“ и медаль „За спасение погибавших“», — говорится в указе.

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Эти награды будут вручены в районе боевых действий, министерству обороны поручено определить порядок вручение.

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В пятницу состоялись телефонные переговоры между лидерами России и Турции. Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и вопросы улучшения отношений между двумя странами.

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