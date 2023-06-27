Армия 27 июня 2023, 15:18 Путин рассказал о принципах формирования командования ВС РФ Президент Путин: руководство ВС РФ должно формироваться из проверенных боем воинов РИА «Новости»

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Командный состав Вооруженных сил РФ должен формироваться из проверенных боевыми действиями людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными.

«Из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе, должен формироваться костяк руководства Вооруженных сил Росссийской Федерации, в том числе, в авиационной ее части», — главу государства процитировал ТАСС.

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Ранее российский лидер рассказал, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли значительную часть военной техники. По его словам, противник лишился 259 танков и 780 бронемашин. Он подчеркнул, что только за минувшую неделю на Ореховском направлении, которое ВСУ считают приоритетным, российские войска уничтожили 280 единиц техники.

Ранее стало известно, что ВС России отбили атаки ВСУ на трех направлениях: Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском. На последнем участке противник потерял более 100 военнослужащих. На Донецком российские бойцы ликвидировали до 325 украинских военных.