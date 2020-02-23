Путин рассказал об успехах российской армии в Сирии

Российские военные, которые несут дежурство в Сирии, уничтожили несколько хорошо оснащенных террористических группировок.

«Они (российские военные — прим. ред.) уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины, помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны», — приводит РИА «Новости» слова выступления президента России Владимира Путина торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.

Глава государства подчеркнул, что безопасность России в надежных руках. Офицеры и солдаты ведут боевую учебу на новом уровне, постоянно совершенствуют и свое воинское мастерство во время стратегических учений, тренировок и марш-бросков. Он поблагодарил всех военных, которые сейчас находятся в Сирии, за службу.

Ранее во время этого же выступления Путин подчеркнул, что военные силы России будут укреплять и дальше. Все рода войск получат новейшее оружие, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы вместе с высокоточными системами.