Путин рассказал о работе над российским супероружием
Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не стремилась угрожать другим странам, поэтому в плане создания оружия всегда догоняла военные державы. Сейчас ситуация поменялась, так как ни в одной стране мира нет гиперзвуковых комплексов.
«Догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — приводит «Интерфакс» слова Путина.
В ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ Путину доложили, что испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется завершить в 2021 году.
Глава Российского государства в ходе заседания также напомнил, что в войсках на вооружении уже стоят гиперзвуковые комплексы авиационного базирования «Кинжал» и лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк РВСН начали оснащать гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард».