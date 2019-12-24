Путин рассказал о работе над российским супероружием

Работы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», гиперзвуковой ракеты «Циркон», подводному аппарату «Посейдон» и крылатой ракете «Буревестник» идут по плану. Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не стремилась угрожать другим странам, поэтому в плане создания оружия всегда догоняла военные державы. Сейчас ситуация поменялась, так как ни в одной стране мира нет гиперзвуковых комплексов.

«Догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — приводит «Интерфакс» слова Путина.

В ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ Путину доложили, что испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется завершить в 2021 году.

Глава Российского государства в ходе заседания также напомнил, что в войсках на вооружении уже стоят гиперзвуковые комплексы авиационного базирования «Кинжал» и лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк РВСН начали оснащать гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард».