Путин раскрыл имя автора гиперзвукового оружия «Авангард»

Гиперзвуковой боевой блок «Авангард» создал конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов. Имя автора раскрыл президент России Владимир Путин.

Глава государства подписал указ о награждении Ефремова орденом Андрея Первозванного. Путин провел с ним встречу по видеосвязи в День оружейника.

Российский лидер также назвал причину, по которой Россия приступила к созданию гиперзвукового оружия. Ей оказался выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — объяснил Путин.

Благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось, отметил президент.

Раньше России приходилось быть в роли догоняющей, написало агентство Ura.ru. Это касалось атомного оружия, дальней стратегической авиации, ракетной межконтинентальной техники. Из-за этого РФ попадала в сложное и даже опасное положение. Теперь же впервые в новейшей истории страна обладает самыми современными видами оружия, превосходящими разработки других государств. Таких боеприпасов нет ни у кого в мире, добавил Путин.

По его словам, Россия всегда будет ценить труд оружейников, сравнимый с подвигом. Эти специалисты посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну. Они, как и военнослужащие, стоят на страже Отечества.