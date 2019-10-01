Путин призвал в армию 132 тысячи человек

В России начался осенний призыв, под который по указу президента страны попали 132 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет. Месяц назад начали действовать поправки в закон о воинской обязанности, поэтому новобранцы с 1 октября начнут служить по новым правилам.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре–декабре 2019 года 132 тысяч человек на военную службу, говорится на сайте Кремля. В документе также отражено распоряжение об увольнении граждан, чей срок исполнения гражданского долга истек.

Осенний призыв в России проходит по новым правилам. 1 сентября в стране начали действовать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, призывники получили возможность оказаться от отсрочки, а уже служащие граждане имеют шанс раньше уйти в запас. Этим преимуществом могут воспользоваться, например, солдаты, у которых во время прохождения службы родился ребенок.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее говорил, что считает отмену призыва на военную службу возможной, но такой расклад не является правильным. По его мнению, какое-то количество солдат по призыву должно быть в любом случае.

В то же время, по словам Шойгу, Вооруженные силы РФ вышли на оптимальный уровень по числу служащих.