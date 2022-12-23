Важное 23 декабря 2022, 18:39 Путин призвал совершенствовать качество продукции ОПК с учетом боевого опыта Президент Путин назвал ключевой задачей обеспечение ВС РФ всем необходимым РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать качество продукции ОПК с учетом полученного боевого опыта. Он назвал ключевой задачей обеспечение ВС РФ всем необходимым вооружением и снаряжением в полном объеме. Такое заявление глава государства сделал на совещании с руководством предприятий оборонной промышленности в Туле.

«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением», — подчеркнул глава государства.

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По словам президента, поставки предприятия ОПК должны делать в необходимом объеме и нужного качества в сжатые сроки.

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Российский лидер подчеркнул, что при улучшении характеристик оружия и техники надо учитывать опыт военных действий.

Путин в пятницу отправился с рабочей поездкой в Тулу. Он провел встречу с руководителями оборонно-промышленного комплекса.