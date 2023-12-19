Армия 19 декабря 2023, 14:03 Путин призвал оснащать ВС России техникой с искусственным интеллектом Путин: по итогам года гособоронзаказ выполнят на 98% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гособоронзаказ по итогам 2023 года выполнят на 98%. На это указал президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие. В 2024 году с учетом дополнительных ассигнований объем закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены», — сказал глава государства.

Реклама

По его словам, российскую армию и флот нужно оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта (ИИ) и новых физических принципов. Речь идет о роботизированных комплексах и боевых лазерах, пояснил Путин.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире. По его мнению, благодаря проверенному в боевых действиях вооружению она может противостоять любому противнику.