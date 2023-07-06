Важное 06 июля 2023, 14:37 Путин призвал не жадничать в вопросе поддержки семей бойцов СВО Путин подчеркнул важность поддержки семей участвующих в СВО военнослужащих РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что важно поддерживать семьи военнослужащих, задействованных в специальной операции на Украине. Об этом глава государства сказал на встрече с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава региона доложил президенту о принимаемых мерах помощи бойцам и их семьям. Владимиров отметил, что власти Ставрополья взяли на себя все вопросы, связанные с погребением.

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«Надо помогать семьям, жадничать здесь не нужно», — подчеркнул Путин.

Владимиров указал, что семьи погибших получают выплату в три миллиона рублей. Если ранение не тяжелое, то она составит 500 тысяч рублей, если с увечьями — то миллион.

В конце мая Путин в рамках Совета безопасности обсудил дополнительные меры социальной поддержки семей участников специальной операции.