Путин призвал нарастить потенциал ВМФ России

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время необходимо начать наращивать потенциал военно-морского флота страны. Он подчеркнул, что это зависит от планового поступления фрегатов и подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Такое заявление российский лидер сделал в понедельник, 2 декабря, в ходе совещания по развитию военно-морского флота страны.

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«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет „Циркон“», — процитировало его слова РИА «Новости».

Президент также подчеркнул, что гиперзвуковое оружие во флоте постепенно становится чрезвычайно важным для того, чтобы сохранить стратегическую стабильность. Однако для того, чтобы добиться поставленной цели, необходимо также продолжать поставки эсминцев и универсальных десантных корабле, а также добиться скоординированной и слаженной работы органов военного и государственного управления.