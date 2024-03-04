Армия 04 марта 2024, 23:06 Путин присвоил звание «гвардейская» 17-й артбригаде и 29-й общевойсковой армии РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейская» 17-й артиллерийской бригаде большой мощности и 29-й общевойсковой армии. Указы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества <…> присвоить 29-й общевойсковой армии звание „гвардейская“», — сказано в одном из указов.

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В октябре прошлого года звание «гвардейский» присвоили 32-му инженерно-саперному полку и 119-я ракетной бригаде. Также название «гвардейская» получили три подразделения — 16-я отдельная Хинганская радиационной, химической и биозащиты, 35-я Таллинская ордена Красной Звезды и 297-я зенитная ракетная бригады.