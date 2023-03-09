Армия 09 марта 2023, 15:32 Путин присвоил 71-й зенитной ракетной бригаде и 226-му авиаполку почетное звание гвардейских Президент Путин подписал указ о присвоении ракетной бригаде и авиаполку звания гвардейских Пресс-служба Минобороны

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Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 71-й зенитной ракетной бригаде и 226-му отдельному штурмовому авиационному полку почетного звания гвардейских. Документы опубликовали на официальном портале правовой информации.

В одном из указов отмечается, что личный состав полка проявил «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество» в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Аналогичная формулировка используется и в документе о присвоении звания ракетной бригаде. Теперь подразделения называются «226-й отдельный гвардейский штурмовой авиационный полк» и «71-я гвардейская зенитная ракетная бригада».

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Оба президентских указа вступили в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня.

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В конце февраля Владимир Путин также распорядился о присвоении звания «гвардейская» 35-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в Бурятии и относящейся к Восточному военному округу.